Üye Girişi
BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Şahin'e göre, hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek - Son Dakika

BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Şahin'e göre, hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

12.09.2021 14:44
BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Şahin'e göre, hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek, System.String[]

Almanya'da mRNA teknolojisiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Almanya'da mRNA teknolojisiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Kovid-19'un hayatı ve manşetleri ne kadar daha belirleyeceğine ilişkin soruya da virüsün, umulmadık bir şekilde değişim göstermemesi ve gelecek haftalarda aşı oranının artırılmasının başarılması durumunda sonbahar ve kışı aylarını iyi geçirme şansının yüksek olduğunu kaydetti.

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

Bu hızlılığın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini ifade eden Türeci, "Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var." ifadesini kullandı.

Türeci, yeni başarıların ön koşulunun bir hastalığın biyolojisini kesin bir şekilde anlamak olduğunu vurgulayarak "Ardından mühendisler gibi, ilgili hastalık mekanizmalarını onarmak için hangi özel araçlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeliyiz. Daha sonra, belirli hastalık için uygun araçları mRNA teknolojisindeki araç kutusundan alacağız ki bu araç kutusu çok zengindir. Neyin mümkün olduğunu henüz öngöremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı.

Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.

Uğur Şahin, Almanya, mRNA, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Şahin'e göre, hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı 14:45 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik 14:31 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu 14:23 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum 14:15 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı 13:16 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
14:44 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı
14:30 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı
14:28 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı
14:22 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
14:19 Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı
14:14 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum
13:42 Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti         
14:52
Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi         
14:34
Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı         
14:29
Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı         
14:20
Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı         
13:43
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 15:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Şahin'e göre, hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement