Biontech ve Moderna yeni varyanta karşı kolları sıvadı - Son Dakika

Koronavirüse karşı mRNA bazlı aşı üreticileri Biontech ve Moderna, yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı ayrı bir aşının gerekli olup olmadığını ortaya çıkaracak çalışmalara başladı.Koronavirüsün yeni varyantı Omicron dünyada hızla yayılmaya devam ederken aşı üreticileri yeni varyanta karşı kolları sıvadı.

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte mRNA bazlı Comirnaty aşısını üreten Alman Biontech şirketi, Omicron varyantının incelenmesi için yürütülen laboratuvar testlerine paralel olarak mevcut aşının yeni varyanta uyarlanması için çalışmalara da başladığını açıkladı. Biontech sözcüsü, iki çalışmanın örtüşen yanları bulunduğuna işaret ederek "Aşının uyarlanmasının gerekip gerekmediğine dair daha fazla bilgi ve veri elde edene dek, zaman kaybetmemek için bu iki çalışmayı paralel olarak yürütüyoruz" dedi.

Laboratuvar testlerinin yeni bir aşının gerekip gerekmediğinin anlaşılması için gerekli olduğunu belirten Biontech sözcüsü, aşılanmış kişilerin kan sıvılarının varyantın diken (spike) proteiniyle temas ettirilmesi yoluyla kandaki antikorların virüs proteinini ne ölçüde etkisiz hale getirebildiğinin ölçüldüğünü kaydetti. Bu çalışmanın yeni varyantlara karşı yürütülen standart bir prosedür olduğunu belirten sözcü, "Burada amaç, bir varyanta karşı özel bir aşı gerekmesi durumunda aşı geliştirmede hızla yol alabilmek" diye konuştu. Şirket, çalışmalarda sonuçların önümüzdeki haftanın sonuna kadar elde edilebileceğini tahmin ediyor.

Biontech, Cuma günü yaptığı açıklamada Omicron varyantının, diken proteinlerinde ek mutasyonlar içermesi nedeniyle şimdiye kadarki varyantlardan belirgin farklılıklar gösterdiğini bildirmişti.

Moderna: Sevkiyat aylar alabilir

Yine mRNA teknolojisiyle aşı üreten ABD'li Moderna şirketi de mevcut aşısında güncellemeler üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin Tıbbi Birim Başkanı Paul Burton, Omikron varyantına karşı aşı çalışmalarının geçen Cuma günü başlatıldığını, yeni bir aşıya gerek olup olmadığı konusunda sonuçların birkaç hafta içinde ortaya çıkacağını bildirdi.

Şirket CEO'su Stephane Bancel de, Omikron varyantına özel üretilmiş bir aşıda sevkiyata başlanmasının aylar alabileceğini belirtti. CNBC televizyonuna konuşan Bancel, mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkisi ile ilgili verilerin toplanmasının iki ila altı hafta süreceğini kaydetti. Moderna Başkanı, yeni varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten da mevcut aşılarda değişikliğe gidilmesinin gerekip gerekmediği sorusunun önümüzdeki iki ila üç hafta içinde yanıt bulması gerektiğini kaydetti. mRNA aşılarının uyarlanmasının mümkün olduğunu belirten Drosten, bunun teknik olarak görece kolay bir şekilde yapılabileceğini, ancak yine de aylar alacağını kaydetti.

dpa,rtr/BK,JD

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