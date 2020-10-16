BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandı - Son Dakika

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Pfizer ilaç şirketiyle ortak aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech, ruhsat için Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay bekliyor. Geliştirilen aşının üretimine başlandığını duyuruldu.

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu ve ortağı olduğu BioNTech biyoteknoloji şirketinin dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer ile birlikte geliştirdiği ve "BNT162b2" adı verilen aşı için Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay bekleniyor. Şirketin ruhsat alması halinde toplu aşı uygulamasına geçileceği açıklandı.

Aşı için "Yavaş yavaş mutlu sona ulaşıyoruz" şeklinde değerlendirmede bulunan Alman medyası, "Biri bu salgına bir son vermenin eşiğinde" başlığını kullanarak servis ettiği haberlerinde Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı'nın BioNTech'in sunduğu klinik çalışmalarının sonuçlarını incelemesini kısa bir sürede tamamlayacağını ve dünyanın beklediği aşının kısa bir süre içinde kullanılacağını duyurdu.

"AŞININ MÜKEMMEL BİR PROFİLİ VAR"

Prof. Dr. Uğur "Şahin yaptığı açıklamada, "BNT162b2 aşısı çok umut verici. Aşının mükemmel bir profili var. Aşımız güvenli olduğu kadar Covid-19'a karşı etkin içeriğe sahip. Aşımıza güvendiğimiz için bir taraftan ruhsat onayı beklerken, diğer taraftan da üretimi yapılarak stoklanıyor" dedi.

BioNTech, klinik öncesi çalışmaları tamamladıktan sonra Nisan ayında Almanya'da aşı lisanslarından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü'nden klinik çalışmalar için onay alan ilk Alman şirketi oldu. Klinik çalışmalarının 3 evreden oluştuğu fazlarında aşının dünyanın farklı ülkelerinden 120 araştırma merkezinin kontrolünde 37 bin gönüllüde test edildiği, olumlu sonuçlar elde edildiği, korona virüse karşı iyi geldiği ve yan etkisinin diğer ilaçlardaki kadar etkisi olduğu açıklanmıştı.

Aşının ruhsat alması halinde bu yıl içerisinde 100 milyon aşının piyasaya sunulması, 2021 yılında ise 1 milyar 300 milyon aşının üretilmesi hedefleniyor. Aşıyı geliştiren BioNTech'in borsadaki hisse senetlerin değeri ise 20 milyar Euro'yu aştı. Son gelişmelerle birlikte Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, Alman zenginler listesinde ilk 100'e girdi.

(İHA)