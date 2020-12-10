Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri hacklendi - Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri hacklendi

10.12.2020 00:35

Avrupa İlaç Dairesi'ne yapılan siber saldırıda, BioNTech ve Pfizer'in koronavirüse karşı BNT162b2 adlı aşı adayına ait belgelere yasa dışı erişimde bulunuldu. Avrupa İlaç Dairesi, siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceğini açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) siber saldırı düzenleyen hackerlerin Kovid-19 aşısı sunum verilerine yasa dışı olarak erişim sağladığını bildirdi.

AŞININ ONAY SÜRECİNİ ETKİLEMEYECEK

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi. Pfizer ve BioNTech'ın açıklamasında, EMA'nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği de vurgulandı.

SALDIRIYA İLİŞKİN AYRINTI VERİLMEDİ

Öte yandan Avrupa Birliği'nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA'dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA'nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı. Bu arada, BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

AŞININ KULLANIMINA İLİŞKİN KARAR 29 ARALIK'TA VERİLECEK

EMA'nın Pfizer ve BioNTech'in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere'de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı. Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri hacklendi

Uğur Şahin, Saldırı, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri hacklendi - Son Dakika


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