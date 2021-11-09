Üye Girişi
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika

BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

09.11.2021 15:25
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti.

BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer'da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021'de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

Pfizer, dolar, Alman, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak 15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak Yaşlı adamın feci sonu! Önce traktör üzerinden geçti, ardından tırmığa takılıp sürüklendi 14:57 Yaşlı adamın feci sonu! Önce traktör üzerinden geçti, ardından tırmığa takılıp sürüklendi
Elmalı davasında savcı anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi 14:46 Elmalı davasında savcı anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek         
15:27
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı         
15:01
Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu         
14:57
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement