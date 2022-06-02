Yanlış insanlara borçlu, hayatı tehlikede, ABD Süvari gazisi ve şimdi kiralık bir silah olan Booker DeWitt'in geçmişini temizlemek için tek bir fırsatı var. Çocukluğundan beri hapsedilmiş ve uçan şehir Columbia'da kilitli olan gizemli bir kız olan Elizabeth'i kurtarması gerekiyor. Peki, Bioshock Infinite sistem gereksinimleri neler? Bioshock Infinite kaç GB?

BIOSHOCK INFINITE KONUSU

Yanlış insanlara borçlu olan, hayatı tehlikede, ABD Süvarilerinin gazisi ve şimdi silah kiralayan Booker DeWitt'in kayraklarını temizlemek için tek bir fırsatı var. Çocukluğundan beri hapsedilen ve uçan Columbia şehrinde kilitli kalan gizemli bir kız olan Elizabeth'i kurtarmalıdır. Birbirlerine güvenmek zorunda kalan Booker ve Elizabeth, cesur kaçışları sırasında güçlü bir bağ kurarlar. Birlikte, bulutlardaki zeplinler üzerinde, yüksek hızlı Sky-Lines boyunca ve Columbia sokaklarında savaşırken, hava şehrinin tehditlerinden kurtulurken ve karanlık sırrını ortaya çıkarırken, genişleyen bir silah ve yetenek cephaneliğinden yararlanmayı öğrenirler.

Bioshock Infinite Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista Service Pack 2 32-bit

İşlemci: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 2.7 GHz

Bellek: 2 GB

Sabit Disk Alanı: 20 GB boş alan

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 3870 veya NVIDIA 8800 GT veya Intel HD 3000 Entegre Grafik Kartı

Bioshock Infinite Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64-bit

İşlemci: Dört Çekirdekli İşlemci

Bellek: 4GB

Sabit Disk Alanı: 30 GB boş alan

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6950 veya NVIDIA GeForce GTX 560

Bioshock Infinite Kaç GB?

Bioshock Infinite'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.