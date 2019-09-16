Son Dakika Haberleri: Biosun yetkililerinden Başkan Yaman'a ziyaret
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Biosun yetkililerinden Başkan Yaman'a ziyaret

1 saat önce

Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Biosun yetkililerinden Başkan Yaman'a ziyaret, System.String[]

Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuklarına teşekkür etti. Ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, "Bilecik Belediyeler Birliği bünyesinde yap işlet devret modeli ile kurulan Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri bizleri ziyaret ettiler. Tesis ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğumuz görüşmeye katılan kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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