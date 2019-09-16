Biosun yetkililerinden Başkan Yaman'a ziyaret

Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuklarına teşekkür etti. Ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, "Bilecik Belediyeler Birliği bünyesinde yap işlet devret modeli ile kurulan Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisi yetkilileri bizleri ziyaret ettiler. Tesis ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğumuz görüşmeye katılan kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK