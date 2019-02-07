Son Dakika Haberleri: Bioware'in Bazı Klasik Pc Oyunları Bu Yıl İçinde Konsollara Geliyor

Bioware'in Bazı Klasik Pc Oyunları Bu Yıl İçinde Konsollara Geliyor

27 dakika önce

Skybound Games ve Beamdog'ın anlaşmasıyla birlikte BioWare'in birçok oyununun geliştirilmiş sürümleri dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacak. Henüz herhangi bir tarih söz konusu değil ancak yıl içerisinde çıkartılacakları kesin.

Bioware'in Bazı Klasik Pc Oyunları Bu Yıl İçinde Konsollara Geliyor, System.String[]
Skybound Games, PC platformunda yer alan bazı rol yapma oyunlarını konsollara getirmek için yayıncı Beamdog ile anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Dungeons & Dragons oyunlarının geliştirilmiş versiyonlarını konsollarda oynamak mümkün olacak.






Bu ortaklıkla beraber konsollara getirilecek olan rol yapma oyunları arasında Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment ve Neverwinter Nights yer alıyor. Skybound ve Beamdog, belirtilen oyunların çıkış tarihleriyle ilgili herhangi bir şey söylemediler. Üstelik hangi konsollara çıkacaklarını bile belirtmediler.




Yine de oyunları bu yıl içerisinde piyasaya sunmayı planladıklarından dolayı önümüzdeki aylarda daha fazla detay elde edeceğiz. Bahsi geçen oyunlar hem dijital olarak hem de fiziksel olarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Skybound Games yaptığı basın açıklamasında, önümüzdeki aylarda platformlar ve kutu içerikleri hakkında detayların paylaşılacağını belirtti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bioware'in Bazı Klasik Pc Oyunları Bu Yıl İçinde Konsollara Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]