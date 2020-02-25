BiP 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 1 milyon'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BiP 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 1 milyon'a ulaştı - Son Dakika Ekonomi

BiP 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 1 milyon'a ulaştı

6 saat önce

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in 'Acil Durum Butonu'nu yükleyen kullanıcılar, 'Acil Durumda Ulaşılacak Kişi' olarak 1 milyon kişiyi belirledi.

BiP 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 1 milyon'a ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in 'Acil Durum Butonu'nu yükleyen kullanıcılar, 'Acil Durumda Ulaşılacak Kişi' olarak 1 milyon kişiyi belirledi. BiP yakın zamanda kullanıcılarına şebeke olmadan da mesaj atma imkanı sunacak.


Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm operatör kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen BiP; deprem ve diğer doğal afetler ile acil durumlarda hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim imkanı sunmak için geliştirdiği Acil Durum Butonu hizmetiyle tüm operatör kullanıcılarının yakınlarına konumlarını, durumlarını iletmeyi sağlıyor. Aralık 2019'dan bu yana Acil Durum Butonu'nu devreye alan kullanıcılar, 1 milyon yakınını BiP üzerinden "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" olarak belirleyerek önlemini aldı.


Acil Durum Butonu'nun hizmete girdiği Aralık 2019 tarihinden bu yana sisteme Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi olarak yakınlarını kaydeden kullanıcılar, bu özellik sayesinde tek tuşla acil servislerle iletişim kurmanın yanı sıra, seçilen 10 kişilik listeye de durum ve konum bilgilerini hem BiP mesajı hem de SMS mesajı olarak ücretsiz gönderme imkanına kavuştu. Yeni teknolojik imkanların devreye girmesiyle birlikte Acil Durum Butonu kısa bir süre sonra internet erişimi olmadan da çalışacak.


"BiP Acil Durum Butonu ile kesintisiz iletişim"


Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ "Turkcell olarak, vatandaşlarımızın afet durumlarında sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için her geçen gün yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Acil durumlar ve doğal afetler sonrasında veri iletişimi de büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımıza her depremden sonra sesli iletişim yerine internet üzerinden iletişim kurmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz BiP Acil Yardım Butonu sayesinde, tüm operatör kullanıcıları acil durumlarda ulaşmak istedikleri kişilere 'Güvendeyim' ve 'Acil Durum Bildir' seçenekleri ile nasıl olduklarını, konumları ile birlikte hem SMS hem de BiP mesajı olarak ücretsiz gönderebiliyor. Ayrıca 112 Acil, 155 Polis gibi acil yardım numaralarına tek tuşla ulaşabiliyor. Yeni teknolojiler ile birlikte bu uygulamamızı daha da geliştirerek kesintisiz iletişim sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


BiP gibi mobil internet kullanan uygulamalar üzerinden yapılan ses çağrıları ve atılan mesajlar, afet zamanlarında sorunsuz olarak karşı tarafa ulaştırılıyor. Mobil internet üzerinden gerçekleşen iletişimde herhangi bir kapasite problemi de yaşanmıyor. - İSTANBUL

Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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