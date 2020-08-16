BiP Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 2 milyonu aştı

İletişim ve yaşam platformu BiP, deprem ve diğer doğal afet durumlarında vatandaşların hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurmasını sağlıyor.

Turkcell açıklamasına göre, BiP'te bulunan "Acil Durum Butonu" ile yakınlarına ulaşabilen kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyacı olup olmadığı bilgisini konumları ile birlikte gönderebiliyor. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar, güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını istedikleri kişilere hızla haber verebiliyor.

Aralık 2019'dan bu yana BiP "Acil Durum Butonu" ile "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" sayısını 2 milyona çıkaran BiP ile 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM'e de erişilebiliyor.

BiP'in "Acil Durum Butonu" içerisinde yer alan "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi ihtiyaç durumunda Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçerek yardım isteyebiliyor. Bu özellik sayesinde acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda Bluetooth özelliğiyle sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor. "Yardım İste" özelliği sayesinde kullanıcıların telefonlarından "Yüksek Ses" çıkartarak yakınlarındaki kişilerin dikkatini çekmeleri de mümkün oluyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci planda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini her zaman hatırlamalıyız. Bu doğrultuda tüm önlemlerimizi almanın yanı sıra yüksek teknolojimiz sayesinde ihtiyaç anında vatandaşlarımızın hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman birinci öncelik. BiP kullanıcılarının acil durumlarda sevdikleriyle kesintisiz haberleşebilmeleri için geliştirdiğimiz Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcılarının durumlarını konumları ile birlikte sevdikleriyle kolayca paylaşabilmelerini sağlıyoruz.

Geliştirdiğimiz 'Yardım İste' özelliği sayesinde Bluetooth teknolojisini kullanarak kullanıcılarımızın etrafındaki kişilere internet erişimi olmasa dahi ulaşmaları mümkün. Bu özellik ile acil durum ve doğal afet durumlarında daha fazla vatandaşımızın güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

BiP Acil Durum Butonu ile acil durumlarda operatör fark etmeksizin kesintisiz iletişim sunan BiP, AppStore ve GooglePlay'den indirilebiliyor.