Bip Artık 65 Dilde Anlık Çeviri Yapabiliyor
51 dakika önce
Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, 65 dilde anlık çeviri desteği sunduğunu duyurdu.
Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, 65 dilde anlık çeviri desteği sunduğunu duyurdu.
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye'de 34 milyon, yurtdışında ise 5 milyondan fazla indirilen BiP kullanıcılarına yeni bir özellik daha duyurdu. Yapılan açıklamada; BiP ile tam 65 dilde gelen mesajlar, anında tercüme ederek görüntülenebilecek. Ayrıca gönderilmek istenen mesajlar da 65 farklı dilden istenilene dile hemen çevrilerek gönderilebilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
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