"BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek" - Son Dakika

"BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek"

04.05.2021 12:41

İletişim ve yaşam platformu BiP'e geçiş yapmak isteyenlerin, kullandıkları diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP'e taşıyabilecekleri duyuruldu.

İletişim ve yaşam platformu BiP'e geçiş yapmak isteyenlerin, kullandıkları diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP'e taşıyabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, yeni özellikle taşınma işleminin ardından grupların otomatik olarak oluşturulduğu ve eski uygulamadaki içeriklerin zahmetsizce platforma aktarılabildiği kaydedildi.

Yeni özelliğin duyurulduğu BiP'in açıklamasında, "192 ülkede milyonlar tarafından kullanılan ve dünya genelinde 78 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen, son 3 ayda ise yarısı yurt dışından olmak üzere toplam 32 milyonu aşkın yeni kullanıcının tercih ettiği BiP'e diğer mesajlaşma uygulamalarından geçiş yapmak artık daha kolay. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in yeni "grup taşıma" özelliği sayesinde kullanıcılar daha önce kullandığı mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e aktarabilecek. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP'te mevcut sohbet gruplarını aktarırken, grupta yer alan BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak taşıyabilecek" ifadelerine yer veridi.

Kişisel verilerin korunmasına hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve global kullanıcılara da ulaşan BiP, kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformların başında geliyor. Kullanıcılarından sadece fotoğraf galerisi, kamera ve konum gibi mesajlaşma amacı için gerekli noktalarda izin alan BiP, izin almak için herhangi bir dayatmada bulunmuyor. İsteyen herkes kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan BiP'i kullanabiliyor. İşte bu yüzden Türkiye'den ve dünya genelinden milyonlarca kişi diğer mesajlaşma uygulamalarını bırakarak BiP'e geçiş yapmaya devam ediyor. Rakiplerimizden çok önce hayata geçirdiğimiz 10 kişiye kadar HD kalitede grup görüntülü görüşme özelliğinin yanı sıra web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj ve uygulama içi para gönderme gibi özelliklerimiz sayesinde BiP kullananların sayısı katlanarak artıyor. Devreye aldığımız 'Grup Taşıma' özelliği ile kullanıcılarımızın BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamamıza kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ayrıcalık sağlayacak yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.


BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek
BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek
BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'BiP'e sohbet geçmişleri ve grupları kolayca taşınabilecek' - Son Dakika Ekonomi


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