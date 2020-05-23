BiP ile görüşmeler 2 ayda 33 kat arttı - Son Dakika

BiP ile görüşmeler 2 ayda 33 kat arttı

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan veya evden çalışan çalışanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve indirilme sayısının 45 milyona ulaştığını belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP'te görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı,...

BiP ile görüşmeler 2 ayda 33 kat arttı, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan veya evden çalışan çalışanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve indirilme sayısının 45 milyona ulaştığını belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP'te görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı, grup görüntülü görüşme süresi ise 33 kat artışla zirve yaptı." dedi.


Koronavirüs salgını döneminde sevdiklerimiz ile özlem gidermek ve iş toplantılarını yapmak için tercih ettiği Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, görüntülü görüşme süresinde son 2 ayda 33 kat artış gösterdiği açıklandı. Toplam indirilme sayısı 45 milyona ulaşan BiP'e dair yenilikleri Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, İHA'ya özel açıkladı. Şirket olarak koronavirüs sürecinin en başından itibaren vatandaşları evde kalmaya teşvik ettiklerini belirten Tansuğ, "#EvdeHayatVar diyerek onların dijital ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Evlerinde vakit geçiren vatandaşlarımız için TV+, fizy, Dergilik gibi platformlarımızda keyifli içerikler sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bu dönemin en büyük farkı ise sosyal mesafe sebebiyle insanların sevdiklerinden uzak kalması oldu. Akrabasını, arkadaşlarını özleyen herkes, istediği an BiP üzerinden sevdikleriyle kesintisiz ve hızlı bir şekilde özlem giderdi." dedi


"Bu dönemde BiP'in indirilme sayısı 45 milyona ulaştı"


Evlerden çalışmaya geçenlerin BiP üzerinden toplantılarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Ataç Tansuğ, "Bu dönemde BiP'in indirilme sayısı 45 milyona ulaştı. AppStore ve Google Play'da ise kendi kategorisinde 1'inci sıraya yükseldi. Söylediğim gibi bu süreçte büyük bir ilgi gören BiP'te görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı, grup görüntülü görüşme süresi ise 33 kat artışla zirve yaptı. Sadece mobil uygulamadan değil, browser üzerinden de kullanılan BiP Web sayesinde kesintisiz iletişim devam etti ve burada da kullanıcı sayısı 5 kat arttı. BiP dünyanın en prestijli mobil uygulama analiz servisi AppAnnie'nin 'Türkiye'de Koronavirüsün Mobil Uygulama Ekonomisine Etkisi' isimli nisan 2020 tarihli raporunda, "BiP, video ve sohbet arenasında güçlü bir rakip olduğunu kanıtladı." cümleleriyle yer alıyor. Koronavirüs sürecinde en iyi yükseliş gösteren video ve sohbet uygulaması olarak gösterilen BiP'in hem Google Play'deki indirme hem de aktif kullanıcı sayısında gözle görülür bir artış olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.


"BiP Konferans ile uzaktan toplantı çözümü üzerinden çalışmalarımıza başladık"


BiP uygulamasıyla 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapılabildiğini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tansuğ, "Bu dönemde kullanıcıların yoğun olarak uzaktan erişim, toplantı, eğitim ihtiyaçlarının farkındayız ve bu konuda da üzerimize düşen görevi yerine getirmek için BiP Konferans ile uzaktan toplantı çözümü üzerinden çalışmalarımıza başladık. Uzaktan toplantı çözümlerinde tüm dünyada yankılanan en önemli konu 'Güvenlik'. Kullanıcılarımızın güvenli bir altyapıda, tüm iletişimlerini şifreli ve korunaklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bizim de en önemli önceliğimiz. BiP uzaktan toplantı çözümünü, Turkcell çalışanlarının hizmetine sunduk, yakında tüm kullanıcılarımızın hizmetine hazır hale getirmek üzere de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


"BiP, güvenli bir konferans özelliği sunmaya hazırlanıyor"


Arayüzünün kolaylığına ve çok fazla katılımcının kullanımını kaldıracak güçlü bir altyapı sunma konusuna önem verdiklerinin altını çizen Tansuğ, "Datası ülke sınırları içinde olan yerli ve milli iletişim platformumuz BiP, güvenli bir konferans özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Müdürümüz Murat Erkan, Engelliler Haftası'nda şirket çalışanlarımızla ilk defa BiP Konferans özelliğinin test edildiği buluşmada bir araya geldi. Ayrıca yine Murat Bey, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 20'nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja BiP üzerinden katıldı. Turkcell olarak teknolojimiz öncelikle Türkiye'nin, ardından da tüm dünyanın hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


Bu süreçte BiP'i yoğun olarak kullananlar için fırsatlarından da bahseden Ataç Tansuğ, şunları söyledi: "Turkcell ve Turkcell Fiber aboneleri BiP üzerinden gerçekleştirdiği sesli ve görüntülü görüşmeleri ücretsiz olarak yapıyor, internet paketlerinden kota düşmüyor. Bu süreçte 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızı BiP'i diledikleri zaman, doyasıya kullanmaları için sesli ve görüntülü görüşmelerinden ücret almıyoruz. Ayrıca Turkcell aboneleri, #EvdeHayatVar kapsamında sunulan BiP 1 GB + BiP 500 dakika ile Turkcell abonesi olmayan kullanıcılarla BiP Her Yöne Arama özelliği sayesinde kesintisiz bir şekilde iletişim kurabiliyor.


Uzaktan eğitim süreci başlar başlamaz öğrencilerimizin kesintisiz ve hızlı internetten faydalanması için harekete geçtik. 1,5 milyondan fazla Turkcell abonesine, BiP EBA kanalı üzerinden EBA platformlarında geçerli olan 6 GB internet paketi tanımladık. Ayrıca öğrenci ve velilere EBA kanalında 'Ders Hatırlatma' servisini sunduk ve eğitimlere dair çeşitli güncel bilgilendirmeler yaptık. Üniversite öğrencilerimizi de unutmadık, Kampüs Evimde kalanı üzerinden üniversitelerin web sitelerinde geçerli 6 GB internet de veriyoruz. BTK'nın 1 Milyon Yazılımcı projesine de destek olup, tüm Türkiye'deki kullanıcılarımıza BiP'teki BTK Akademi kanalımız ile BTK Akademi kanalında geçerli aylık 6 GB vererek, bu süreçte eğitime de destek vermeye devam ediyoruz."


"Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından kovid-19 testi yapmak mümkün"


BiP Keşfet bölümünde birbirinden farklı alanlarda birçok kanal bulunduğunu ve koronavirüs sürecinde özellikle sağlık odaklı çalışmalarından da bahseden Tansuğ, "Sağlık Bakanlığı ile birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma hizmeti sunduğumuz bir kanal açtık. BiP kullanıcıları operatör bağımsız Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından kovid-19 testi yapmak mümkün. Şüpheli durumlarda ise ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşılabiliyor. Ayrıca Dr. Mehmet Öz ve Ekibi kanalında kovid-19'dan korunma yolları, sağlıklı yaşam ve salgın döneminde oruç tutma odaklı içerikler bulunuyor. Kullanıcıların Tarım ve Orman Bakanlığı'na anlık şikayette bulunmasını sağlayan Gıda İhbar Hattı'na BiP üzerinden erişim sağlanabiliyor. Ziraat Sigorta kanalında ise kullanıcılara sigorta tazminatı, online muayene ve devlet kredili destek hizmetleri sunuyoruz. #EvdeHayatVar kapsamında ise kullanıcıların evde sağlıklı yaşamına devam edebilmesi için her gün BiP üzerinden fiziksel ve ruhsal sağlık tavsiyeleri, egzersiz ve kişisel gelişim önerilerine yer veriliyor. Ayrıca, BiP Acil Durum Butonu ile acil durumlarda kullanıcılarımız operatör fark etmeksizin daha önce belirlemiş olduğu yakınlarına tek tuşla ulaşabiliyor, durumlarını konumları ile birlikte hem SMS hem de BiP mesajı olarak paylaşabiliyor. 112 Acil, 110 Polis ve 184 SABİM'e de tek tıkla ücretsiz olarak erişebiliyorlar." diye konuştu. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koronavirüs, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BiP ile görüşmeler 2 ayda 33 kat arttı - Son Dakika Ekonomi

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