'Acil Durum Butonu' ile doğal afetlerde kesintisiz iletişim hizmeti - Son Dakika

BiP'in doğal afet ve acil durum anlarında vatandaşların kesintisiz iletişim sürdürebildikleri 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı kişi sayısı 3 milyonu geçti. 7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Tüm operatör kullanıcıları, uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Önceden belirledikleri kişilere tek tuşla güvende oldukları ya da yardıma ihtiyaç duydukları bilgisini iletebiliyor" dedi.

İletişim platformu BiP'in, deprem ve diğer doğal afetler ile acil durumlarda kesintisiz iletişim imkanı sunmak için geliştirdiği 'Acil Durum Butonu'na kayıtlı olan kişi sayısı 3 milyonu aştı. 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, doğal afetler konusunda yaptıkları yatırımlara büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği bu hizmet ile vatandaşlar acil durum anlarında güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyacı olduklarını istedikleri kişilere anında iletebiliyor. Kullanıcılar her türlü doğal afet anları ya da acil durumlarda mevcut konumlarını ve durumlarını önceden belirledikleri 'acil durum kişileri' ile tek bir tuşla paylaşabiliyor. Kullanıcılar Acil Durum Butonu ile ayrıca 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM'e de direkt erişebiliyor" diye konuştu.

İZMİR DEPREMİNDE 40 BİN KİŞİ KULLANDI

Doğal afetlerde iletişimin önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Tansuğ, "Bir deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. İletişimin ne kadar önemli olduğu yaşadığımız her doğal afet sonrası yeniden gündeme geldi. Bu doğrultuda, tüm önlemlerimizi alıyor ve vatandaşlarımızın sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için teknolojik çözümlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. İki yıl önce hayata geçirdiğimiz 'BiP Acil Durum Butonu' ile acil durumlarda operatör bağımsız tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Onların sağlığı ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. En son İzmir'de meydana gelen depremde BiP kullanıcıları Acil Durum Butonu ile yaklaşık 40 bin kişiye konumlarını tek tuşa basarak iletti. Acil durum ve doğal afet durumlarında da teknolojimiz ile vatandaşlarımızın yanlarında olabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tansuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil Durum Butonu'nda yer alan 'Yardım İste' özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtarıyor. 'Yardım İste' özelliğini kullanmak için Bluetooth'u açmak yeterli olurken bu sayede kullanıcılar, acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilerin BiP uygulamalarına sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor."