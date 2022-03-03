BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu

03.03.2022 16:13
BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu

Yerli iletişim platformu BiP'in düzenlediği Mini Cooper ödüllü çekilişin talihlisi belli oldu.

Yerli iletişim platformu BiP'in düzenlediği Mini Cooper ödüllü çekilişin talihlisi belli oldu. 515 bin BiP kullanıcısının katıldığı çekilişte talih, Gaziantepli 37 yaşındaki çiftçi Enver Bulut'a güldü.

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BİP'in düzenlediği Mini Cooper ödüllü çekilişinin talihlisi belli oldu. Çekiliş, Bakırköy 63. Noterliği başkatibi ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşti. Tüm Türkiye'den 515 bin BiP kullanıcısı arasında gerçekleştirilen çekilişin talihlisi, Gaziantep'te yaşayan Enver Bulut oldu.

GAZİANTEPLİ ÇİFTÇİNİN HEYECANI

Turkcell'in İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle hediyesini teslim alan Enver Bulut, çekilişi kazandığı için çok sevindiğini belirtti. Bulut, "Gaziantep'te çiftçilikle uğraşıyorum. Çekilişle ilgili bilgi mesajı geldiğinde kampanyaya katılmaya karar verdim. Aradan 2 ay geçti, çekilişi kazandığıma dair bir mesaj geldi, ilk önce gözlerime inanamadım. Tekrar kontrol ettiğimde kazandığımı anladım. Bu vesileyle BiP'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kahramankazan Belediyesinden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği Son dakika haber! Kahramankazan Belediyesinden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği BiP'in büyük ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu BiP'in büyük ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu

Gaziantep, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:19:15. #1.11#
SON DAKİKA: BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement