İletişim platformundan 15 kişiye kadar grup görüşme imkanı

İletişim platformu BiP, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla HD kalitesinde gerçekleştirilen sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısını 15'e çıkardığını duyurdu.

Türk mühendislerince geliştirilen ve kullanıcı verileri Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP, HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde, katılımcı sayısını 10'dan 15'e yükselttiğini açıkladı.

"KULLANICILARIMIZA BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTEDİK"

BiP'in dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncuya dönüştüğünü ifade eden BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, "Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik. Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15'e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark yaratan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.