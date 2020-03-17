BiP'ten Yaşlılar Haftası'na özel hizmet - Son Dakika
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BiP'ten Yaşlılar Haftası'na özel hizmet

6 saat önce

İletişim ve yaşam platformu BiP, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na özel hizmetini duyurdu.

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İletişim ve yaşam platformu BiP, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na özel hizmetini duyurdu. Bir hafta boyunca BiP üzerinden yapılacak görüntülü ve sesli görüşmeler Turkcell'liler için ücretsiz olacak ve paketlerindeki internet kotaları etkilenmeyecek.


Turkcell, dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) için yüksek riskli grupta bulunan 65 yaş üstü kullanıcılar, sevdikleri ile daha rahat iletişim kurabilsinler diye BiP üzerinden yapılan tüm sesli ve görüntülü aramalar Turkcell'lilerin internet kotalarından düşmeden gerçekleştirileceğini duyurdu. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na özel olarak 65 yaş üstü kullanıcıların yalnız hissetmemeleri ve sevdikleri ile özgürce iletişim kurabilmeleri adına hayata geçirilen bu uygulama ile tüm Turkcell'liler sevdikleri hangi operatör kullanıcısı olursa olsun BiP üzerinden diledikleri kadar görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirebilecek.


Ataç Tansuğ: "Teknolojimiz Türkiye'nin hizmetinde"


Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, toplumun tüm kesimlerinin her zaman en kaliteli iletişimi hak ettiğini belirterek şunları söyledi: "Turkcell olarak dijital ürün ve hizmetlerimiz ile tüm bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümleri hayata geçirmek birinci önceliğimiz. Covid-19 nedeni ile yaşadığımız bu zor günlerde BiP üzerinden gerçekleştirilen grup görüntülü görüşme trafiği yaklaşık iki katına çıkmış durumda. Müşterilerimizin bu teveccühü ve BiP'e olan yüksek ilgiyi de göz önüne aldığımızda Yaşlılar Haftası'nda bu kararı almak daha anlamlı hale geldi. Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istedik. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmesini sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Turkcell olarak teknolojimiz Türkiye'nin hizmetinde." - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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