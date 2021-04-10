BiP'e yeni özellikler eklendi - Son Dakika

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda yeni özellikler eklendi. Bu kapsamda, kullanıcılar sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini istedikleri gibi değiştirebiliyor.

Dünya çapında indirilme sayısı 77 milyonu aşan iletişim ve yaşam platformu BiP'e yeni özellikle eklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Kullanıcılardan gelen taleplere göre yapılan son güncellemeyle uygulamaya mesaj arşivleme, gruplarda bin kişiye kadar kişi destekleme ve önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleme gibi yeni özellikler de eklendi. Ayrıca, artık mesaj göndermeden önce üzerine tıklayarak yazı tipini; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak değiştirme imkanı da bulunuyor" denildi.

"KULLANICI TALEPLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

BiP'i geliştirirken kullanıcılardan gelen tüm talepleri dikkate aldıklarının altını çizen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, "Dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir uygulama olarak, rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz yenilikçi özelliklerimiz sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biriyiz. Teknolojik gücümüzün yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile de takdir topluyoruz" diye konuştu.

"DİĞER UYGULAMALARDAN SOHBET VE GRUPLAR TAŞINABİLECEK"

"Uygulama mağazalarındaki yüksek memnuniyet puanlarımız ve aldığımız pozitif yorumlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diyen Akıncı, "Kullanıcılarımızın isteği üzerine, birçok yeni özelliği daha hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda ise diğer uygulamalardan sohbet ve grupları taşıyabilmeyi, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmedeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı