BiP ve GNÇ Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında - Son Dakika

Analiz platformu App Annie'nin yayınladığı rapora göre, BiP ve GNÇ uygulamaları 'Türkiye'nin Mobil Uygulama Ekonomisi'nde zirveyi paylaştı. Rapora göre BiP, 2021'in ilk yarısında aylık aktif kullanıcı sayısıyla global rakiplerinden daha çok tercih edilirken, GNÇ ise eğlence kategorisinde Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine girdi.

Turkcell'in tamamı Türk mühendislerce geliştirilen uygulamaları, Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında yer alıyor. Dünyada mobil uygulama pazarı alanında önde gelen analiz platformu App Annie'nin yayınladığı rapora göre, tüm dünyada operatör bağımsız herkes tarafından kullanılan güvenli iletişim platformu BiP ve gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulama GNÇ, Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamaları arasındaki yerlerini korudu.

BiP, 2021 yılının ilk yarısını kapsayan 'Türkiye'nin Mobil Uygulama Ekonomisi' raporunda, kullanımı en yüksek artış gösteren ve aktif kullanıcı sayısı en yüksek uygulamalar sıralamasında ilk çeyrekte 2'nci, 2021 yılının ilk yarısında ise 5'inci sırada yer aldı. BiP, 2021'in ilk yarısında aylık aktif kullanıcı sayısıyla global rakiplerinden daha çok tercih edildi.

GNÇ, 'en çok indirilen eğlence uygulamaları'nda global rakipleri arasında ilk 10'da yer aldı. Eğlence kategorisinde Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine giren GNÇ, Android cihazlarda kendi kategorisinde en çok indirilen uygulama oldu.