İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor - Son Dakika

İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor

13.11.2020 10:31
İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor, System.String[]

Geliştirmiş olduğu yerli ve milli uygulamalarını küresel rekabette daha yukarılara çıkarmak için istihdam sağlamaya devam ettiğini açıklayan Turkcell, dijital uygulamalara mühendisler aradığını duyurdu.

Geliştirmiş olduğu yerli ve milli uygulamalarını küresel rekabette daha yukarılara çıkarmak için istihdam sağlamaya devam ettiğini açıklayan Turkcell, dijital uygulamalara mühendisler aradığını duyurdu. BiP ve Yaani uygulamalarının ileri faz geliştirmeleri için yıl sonuna kadar 70 mühendisi daha kadrosuna katacağını belirten Turkcell, yeni mezun işe alım programı Genç Yetenek ve yarı zamanlı çalışma modeli sunan Stajcell Plus projesiyle de genç mühendis adaylarına yeni iş fırsatları sunmaya devam edeceğinin müjdesini verdi.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibiyle hareket ettiğini açıklayan Turkcell, geliştirdiği yerli ve mili dijital uygulamalarıyla müşterilerinin yanında olmaya ve bu faaliyetlerden elde ettiği gelirleri ülke ekonomisine kazandırmaya devam ettiğini duyurdu. Turkcell, bu kapsamda mühendis kadrosunu her geçen gün daha da genişletiyor. Türkiye'den dünyaya açılan dijital uygulamalar ile yaşamın ve deneyimin dijitalleşmesi için çalışan Turkcell önümüzdeki dönemde, 379 kişilik Dijital Servisler ve Çözümleri ekibine 70 mühendis daha dahil edecek. İletişim ve yaşam platformu BiP ve arama motoru Yaani uygulamalarının ileri faz geliştirmeleri için kadroya dahil edilecek mühendisler yazılım ve mobil yazılım konusunda eğitim görmüş adaylar arasından seçilecek.

"TÜRK MÜHENDİSLERİ SAYESİNDE MARKALARIMIZI YUKARILARA TAŞIYORUZ"

Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell olarak sundukları uçtan uca servislerle müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Demir, "Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, ister Turkcell abonesi isterse de başka bir operatörün abonesi olsun, tüm vatandaşlarımızın hayatının her alanında olmayı hedefliyoruz. Bu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için var güçleriyle çalışan binlerce Türk mühendisinin emekleri sayesinde, dijital servislerimiz artık sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde yaygın şekilde kullanılır hale geldi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve sağlayacağımız ilave istihdam imkanlarıyla küresel marka olma yolculuğumuzun hız ve güç kazanmasını ve markalarımızın değerini her geçen gün daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz servisler büyüdükçe hem ekosistemimize hem de toplam istihdamımıza katkı sağlıyoruz. Z kuşağının global firmalardaki çalışma arzularının, bizim geliştirdiğimiz Turkcell teknoloji dünyası için aynı motivasyon seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Bugünden temellerini attığımız bu ekosistemle, iş hayatına hazırlanan genç mühendislerimize farklı kariyer fırsatları sunuyoruz" diye konuştu.

2020 İnsan Kaynakları İşe Alım Stratejileri arasında geniş bir yelpazeye sahip olan Turkcell, kadın istihdamı, yarı zamanlı öğrenci kariyer programları ve yeni mezun gibi projelerin yanı sıra 'Yıldızlar Geri Dönüyor' projesiyle de yurt dışında yaşayan yazılım uzmanı istihdamını sağlayarak tersine beyin göçü hareketine destek veriyor.

BİP'E KONFERANS ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Pandemi döneminde uzaktan görüntülü görüşme ihtiyacının artmasıyla birlikte harekete geçen Turkcell, özellikle uzaktan eğitim ve toplantılar için "BiP Meet" özelliğini geliştirdi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen konferans görüşme programı "BiP Meet" güvenli olmasının yanı sıra kolay ara yüzü sayesinde rahat kullanım özelliğine sahip. BiP Meet, aynı anda yüksek sayıda kullanıcıyla kullanım imkanı sunuyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Türkiye'nin arama motoru Yaani'nin de kısa sürede arama motorları arasında ivme kazanmasının arkasında güçlü bir mühendis kadrosu yer aldığı da belirtildi. Yaani, 2017 Kasım'dan bu yana hem tarayıcı, hem de arama motoru altyapısı ile Türkiye'deki internet kullanıcılarına hizmet veriyor.


İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor
İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Mezun, Yaani, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstihdama katkı açıklaması; dijital uygulamalara mühendisler aranıyor - Son Dakika Ekonomi


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