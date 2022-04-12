BiP Web, yüksek boyutlu dosya transferiyle iletişimi kolaylaştırıyor - Son Dakika
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BiP Web, yüksek boyutlu dosya transferiyle iletişimi kolaylaştırıyor

12.04.2022 13:47
BiP Web, yüksek boyutlu dosya transferiyle iletişimi kolaylaştırıyor

BiP'in, web sürümü, yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme, HD kalitede fotoğraf gönderimi, 1.000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurabilme ve görüntülü-sesli görüşme yapabilme imkanı sunuyor.

BiP'in, web sürümü, yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme, HD kalitede fotoğraf gönderimi, 1.000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurabilme ve görüntülü-sesli görüşme yapabilme imkanı sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP'in web sürümü, kullanıcı dostu özelliklerini geliştiriyor. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda sürekli güncellenen BiP, masaüstünden kullanıma imkan sağlayan web sürümüyle evden ya da ofisten yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme seçeneği sunuyor. Benzer uygulamalardan farklı olarak yüksek boyutlu dosya transferi ve tarayıcı üzerinden HD kalitede görüntülü ve sesli görüşme özelliği BiP Web'de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, BiP'in web sürümünde de 1.000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurmak mümkün.

BiP'te öne çıkan HD fotoğraf gönderme özelliği, tarayıcı ve masaüstü uygulamasında da sınır tanımıyor. BiP Web'le herkese anında HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor. Uygulama, masaüstü ve web sürümüyle kullanıcı kolaylığını ön planda tutuyor.

"İhtiyaç anlarında sınırları kaldıran sürüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, BiP'in kapsayıcı ve sınırları kaldıran özellikleri olduğuna değinerek "Anlık mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza giren yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP, web sürümüyle de yenilikçi ve kullanıcı konforu sağlayan, teknik sınırları aşan çözümleriyle evde ya da ofiste hayatı kapsamaya devam ediyor. Bin kişilik kalabalık gruplar oluşturma olanağı, mobil, masaüstü, tarayıcı ara yüzü fark etmeksizin görsellerin yüksek kalitede iletilmesi ve yüksek boyutlu dosya transferine imkan sağlaması gibi özgün özellikleriyle kullanıcılar, ihtiyaç anlarında sınırlanmadan iletişimini sürdürebiliyor." ifadelerini kullandı.

Hayatı ve iletişimi kolaylaştıran özellikler

Tüm tarayıcılardan ve masaüstü uygulamadan kolaylıkla erişilen BiP'in kapsayıcı teknolojileri hayatı kolaylaştırıyor. "Erişilebilirlik" özelliği sayesinde görme engelli bireyler de BiP Web'i rahatlıkla kullanabiliyor. "Sürükle ve Bırak" özelliği sayesinde kullanıcılar, yüksek boyutlu medya ve dosyaları kişi ya da gruplara tek bir hareketle gönderebiliyor. "Mesaj formatlama" fonksiyonuyla gönderilecek metinler, çıkan editör yardımıyla italik, kalın, üstü çizili vb. stillerde karşı tarafa iletilebiliyor.

BiP Web nasıl kullanılır?

Açıklamada yer alan bilgilere göre BiP Web şu şekilde kullanılabiliyor: Bilgisayarda https://web.bip.com adresinden ya da https://bip.com/tr/indir/ adresinden BiP Desktop App indiriliyor. BiP uygulamasından Daha Fazla menüsündeki BiP Web seçeneğine tıklanıyor. Web sayfasında kullanıcının karşısına çıkan QR kodu aktif olan kameradan okutuluyor.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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