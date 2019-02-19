Son Dakika Haberleri: Bipbox 20 Bin Takipçiyi Aştı

Bipbox 20 Bin Takipçiyi Aştı

43 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital teknoloji platformu BiP uygulamasına eklediği BiPBOX kanalı 20 bin takipçiyi aştığını duyurdu.

Bipbox 20 Bin Takipçiyi Aştı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital teknoloji platformu BiP uygulamasına eklediği BiPBOX kanalı 20 bin takipçiyi aştığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den (KKTCELL) yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde bir ilk olan BiPBOX kanalı her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünler ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji cihazları kazanma fırsatları sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 150 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP'e eklediği BiPBOX kanalı kısa sürede 20 bin takipçiyi aşarak bir dijital fenomen kanal haline döndü." - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:31 Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel
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