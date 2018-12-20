Son Dakika Haberleri: Bipoıep" Yöntemi Hastalara Umut Olmaya Başladı

Bipoıep" Yöntemi Hastalara Umut Olmaya Başladı

2 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, Avrupa ve Amerika'da prostat büyümesi tedavisinde yaygın olarak kullanılan BipoIEP (bipolar enerji kullanarak büyümüş prostat dokusunun sadece kapsül bırakılarak endoskopik olarak...

Bipoıep
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, Avrupa ve Amerika'da prostat büyümesi tedavisinde yaygın olarak kullanılan BipoIEP (bipolar enerji kullanarak büyümüş prostat dokusunun sadece kapsül bırakılarak endoskopik olarak çıkarılması işlemi) ameliyatlarına Samsun'da başladıklarını belirtti.

Reşorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat büyümesinin tedavisinde uygulamaya başladıklarını ve en güncel ameliyat yöntemlerden biri olan BipoIEP ameliyatlarının hastaların kısa süre içinde sağlıklarına kavuşmasını sağladığını söyledi.

BipoIEP tekniğinin diğer yöntemlere göre önemli üstünlükleri bulunduğuna işaret eden Reşorlu, şunları kaydetti:

"Prostat, bipolar enerji kullanıldığı için kalp pili olan hastalarda güvenle uygulanabilmekte, ameliyat sıvısı olarak serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül seyredebilen komplikasyonlara yol açmamaktadır. Büyük prostatı bulunan hastalarda uyguladığımız açık prostat ameliyatı ile karşılaştırdığımızda, bu yöntemde kanama miktarı oldukça azdır. Kesi gerekmemektedir. Hastanede kalış süresi daha kısadır. Hastaya daha konforlu iyileşme süreci sunmaktadır."

Uygulama ile prostat dokusu tamamen çıkarıldığı için kazıma ya da buharlaştırma işlemi yapılan kapalı ameliyatlara göre daha iyi sonuçlar alındığını anlatan Reşorlu, yöntemin, hastalığın tekrarlama riskini de yok denecek kadar düşük seviyeye indirdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık
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