Son Dakika Haberleri: Bipolar Bozukluğu Olanlara 'Bahar' Uyarısı

Bipolar Bozukluğu Olanlara 'Bahar' Uyarısı

42 dakika önce

RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, bipolar bozukluğa sahip hastaların büyük bir kısmının bahar aylarına geçişte çabuk öfkelenme ve aşırı para harcama gibi davranışların yanısıra saldırgan bir tutum sergileyebileceğini söyledi.

Bipolar Bozukluğu Olanlara 'Bahar' Uyarısı, System.String[]
RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, bipolar bozukluğa sahip hastaların büyük bir kısmının bahar aylarına geçişte çabuk öfkelenme ve aşırı para harcama gibi davranışların yanısıra saldırgan bir tutum sergileyebileceğini söyledi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, bipolar bozukluğunun her 100 kişiden 2'sinde görülebildiğini belirtti. Hastalığın, depresyon ve mani dönemleri olarak yaşandığını kaydeden Sönmez, "Depresyon döneminde hastada, çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, uyku, vücut ağrıları, iştah değişikliği, değersizlik ve intihar düşüncesi gibi belirtiler ortaya çıkar. Mani yani hareketlilik dönemlerinde ise kişide bitmek bilmeyen enerji, uykusuzluk, çok ve garip konuşma görülür. Günümüzde hastalığın tanısı kolay konulmaktadır. Etkin olarak yapılan tedavinin ardından hastalıkta düzelme görülmektedir. Hasta düzeldikten sonra verilen koruyucu tedavi, hastalık dönemlerinin tekrar yaşanmasını önler" dedi.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRIR

Hastalığın özellikle mevsim geçişlerinde etkisini arttırdığına dikkat çeken Sönmez, "Bipolar bozukluğa sahip hastaların büyük bir kısmı bahar aylarına geçişte rahatsızlanır. Çabuk öfkelenme ve aşırı para harcama gibi davranışların yanısıra saldırgan bir tutum sergileyebilirler. Hastaların bu süreci doktor kontrolünde geçirmesi gerekir. Yaşanacak uyku problemleri kontrol altına alınmalı. Özellikle uyku düzenlerindeki bozulmaların hastalığı başlangıcını işaret edebileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

Önder Sönmez, Yenikadinda Gösterme, Sağlık
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