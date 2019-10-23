"Bipolar bozukluk aile hayatında ciddi aksamalara neden olabilir"

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, bipolar bozukluğun riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, aile hayatında ciddi aksamalara yol açan, tedavi edilmediğinde ciddi sorunlar ortaya çıkaran ruhsal bir hastalık olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda Duygudurum Vakfı Kurucu Başkanı da olan Prof. Dr. Yıldız, İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, manik depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar bozukluğu olan kişinin dönem dönem kendini çok enerjik hissettiğini, diğer dönemlerde ise bunun karanlık bir ruh haline dönüşebildiğini söyledi.

Kişiden kişiye bunların değişiklik gösterdiğini, bu nedenle bipolar bozukluğun teşhis edilmesi zor bir ruhsal hastalık olduğunu vurgulayan Yıldız, kişinin dönemsel olarak kendini çok üstün gördüğü dile getirdi.

"En sık 20'li yaşların başında ortaya çıkar"

Dünyada 100 kişiden 4'ünde benzer şekilde görülen bipolar bozukluğun iyi bilinmediğine değinen Yıldız, tedavisinin kulaktan dolma bilgilerle geçiştirildiğini ifade etti.

Artan problemler, maruz kalınan stres, düzensiz beslenme, duygusal çöküntüler ve özellikle de genetik faktörlerin hastalığın ortaya çıkacağı zamanda önemli rol oynadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"İki uçlu duygu durum bozukluğu bipolar bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediğinde ciddi sorunlar ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Bipolar bozukluk her yaşta görülebilir ama en sık 20'li yaşların başında ortaya çıkar. Tüm dünyada benzer sıklıkta görülmektedir. Kadınlar ve erkekler arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur. Tekrarlayan bir hastalık olduğu için uzun dönemli koruyucu tedavi önemli. Yalnızca ilaç tedavisi veya psikoterapiyle birlikte ilaç tedavisi zaman içerisinde hastalığı kontrol altına almada en etkin yollardır. Bipolar bozukluk aile hayatında ciddi aksamalara neden olabileceği ve aile içinde aşırı bir stres yaratabileceği için diğer aile üyeleri de özellikle ruh sağlığı alanındaki uzmanlardan yardım alabilir."

Yıldız, ailelerin bu uzmanlardan sadece hastalıkla başa çıkabilme yollarını öğrenmekle kalmayacağını, aynı zamanda tedavinin aktif bir parçası haline gelmeyi de öğreneceğini kaydetti.