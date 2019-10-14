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Bipolar bozukluk hastasından Mehmetçiğe şiir

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bipolar bozukluk hastası Melik Aykut Cerrah, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine...

Bipolar bozukluk hastasından Mehmetçiğe şiir, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bipolar bozukluk hastası Melik Aykut Cerrah, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı.

Cerrah (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılından bu yana bipolar hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü anlattı.

Rahatsızlığı sebebiyle sadece 6 ay askerlik yapabildiğini, boş zamanlarında şiirler yazdığını aktaran Cerrah, "Şiirimi Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için yazdım. Her ne olursa olsun biz onların destekçisiyiz. Allah onların yardımcısı olsun. Askerimiz bizim gurur kaynağımız." diye konuştu.

Cerrah, Mehmetçik için "Kahramanlar Korur Canları Pahasına" başlığıyla yazdığı şiirde, operasyona katılan askerlerin fedakarlıkları ve cesaretlerini övüyor. Ailelerinden ayrı kalan Mehmetçiğin düşmana aman vermeyeceğinden bahsedilen şiir, birlik ve beraberliğe vurgu yapılan şu dizelerle tamamlanıyor:

"Omuz omuza dağlarda ovalarda yaylalarda


Mehmetçik koşar her zaman operasyonlara


Doğuda batıda nöbette aslanlar her koşulda


Koruyor ordumuz bizleri canları uğruna"

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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