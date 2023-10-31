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Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla canına kıydı - Son Dakika

Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla canına kıydı

Son Güncelleme: 31.10.2023 23:21

İstanbul'da tartıştığı eşi Şerife Buğdaycı'yı tabancayla vurarak öldüren Mehmet Buğdaycı, aynı silahla canına kıydı. Haberi alıp gelen çiftin kızları sinir krizi geçirirken, bipolar hastası olduğu öne sürülen Mehmet Buğdaycı'nın daha önce de kendini iple asmaya çalıştığı, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şerife Buğdaycı'nın da gördüğü şiddet nedeniyle birkaç kez kadın sığınma evine yerleştiği, 1 hafta sonra da kızının yanına taşınmayı planladığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda bipolar hastası adam, eşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'taki evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin son zamanlarda sık sık tartıştıklarını duydukları Mehmet Buğdaycı ile eşi Şerife Buğdaycı arasında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Buğdaycı çiftinin yaşadığı daireden gelen silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, içeri giremeyince itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren ekipler, Mehmet Buğdaycı ile Şerife Buğdaycı'yı kafalarından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Polis, Mehmet Buğdaycı'nın tartışma sırasında eşini tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

KIZLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine anne-babalarının evinin önüne gelen Buğdaycı çiftinin 3 kızı, babalarının, annelerini öldürüp intihar ettiğini duyunca sinir krizi geçirdi. Kendilerini yere atarak feryat eden kızları, arkadaşları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mehmet ve Şerife Buğdaycı çiftinin cenazeleri, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

BİRKAÇ KEZ SIĞINMA EVİNE YERLEŞİP TEKRAR EVE DÖNMÜŞ

Yaklaşık 8 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Mehmet Buğdaycı'nın, daha önce yaşanılan tartışmalarda zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, birkaç kez kadın sığınma evine yerleşen Şerife Buğdaycı'nın bir süre sonra tekrar eve döndüğü iddia edildi. Şerife Buğdaycı'nın 1 hafta sonra da büyük kızının yanına yerleşmeyi planladığı öğrenildi. Hastalığı nedeniyle bir süre önce hastaneye yatarak tedavi gördüğü belirtilen Mehmet Buğdaycı'nın, geçtiğimiz aylarda kendini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sokak sakinlerinden Ahmet Şahin, çiftin neden tartıştığını bilmediğini belirterek "Bizim komşumuz, çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Küçük köpeği vardı, gelirdi buralarda gezdirirdi köpeğini. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz, hayvan sever bir insandı. Gelirdi parkta kedileri beslerdi, kendi köpeğini gezdirirdi dedi.

Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
Kaynak: DHA

Yenişehir, İntihar, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla canına kıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürüp aynı silahla canına kıydı - Son Dakika
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