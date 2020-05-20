Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, kendi oğlunu yaraladı - Son Dakika

Adıyaman'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

YENGESİ VE OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.