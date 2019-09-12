Son Dakika Haberleri: Bir 12 Eylül tanığı: Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi bir işkence laboratuvarıydı
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Bir 12 Eylül tanığı: Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi bir işkence laboratuvarıydı

3 dakika önce

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçti.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçti. Ancak geçen yıllar o dönem işkenceye maruz kalan pek çok insan için acıları unutturmaya yetmedi. Bunlardan biri de İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay. 12 Eylül sonrası Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde kalan Binbay, tanık olduğu olayları anlattı.

Bir 12 Eylül tanığı: Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi bir işkence laboratuvarıydı

Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:00 
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