Bir 70'ler yıldızı daha gökte kayıp giderken... Serpil Barlas son yolculuğuna bugün uğurlanacak - Son Dakika

Bir 70'ler yıldızı daha gökte kayıp giderken... Serpil Barlas son yolculuğuna bugün uğurlanacak

23.02.2021 04:34
Bir 70'ler yıldızı daha gökte kayıp giderken... Serpil Barlas son yolculuğuna bugün uğurlanacak, System.String[]

Mesele, 'kuşak meselesi' mi bilmiyorum ama her ölüm, her veda belli bir yaş üstünü sanki aynı noktalarda buluşturuyor.

Mesele, 'kuşak meselesi' mi bilmiyorum ama her ölüm, her veda belli bir yaş üstünü sanki aynı noktalarda buluşturuyor. Ne yazık ki birinin vefat haberini alıyoruz ve hemen zihnimiz belli bir döneme ışınlanıyor adeta. Işınlandığımız yerde de, çoğunu siyah-beyaz ya da renkli yayına adımlarını henüz atmış TRT televizyonu sayesinde tanıdığımız, sevdiğimiz, zihnimizin ya da gönlümüzün bir yerine not ettiğimiz kişiler var. Şarkıcı, dizi oyuncusu, spiker, seslendirme sanatçısı; fark etmiyor. Meslek tanımı ne olursa olsun, topluluktaki yerini almışlar, hatırasını bırakmışlar.

Ve ilginç olan şu; sanki biz bu vesileyle oluşmuş büyük bir ailenin parçasıydık, sonrasında yollarımız ayrı düştü ve günün birinde duyduğumuz bir acı haberle birlikte hem o kişiyi, hem de dönemi ve eski günleri tekrar tekrar anıyoruz.

Hayata veda eden Serpil Barlas, vefatını duyduğum anda işte bu türden bir hissiyatı yaşattı bana. Kuşkusuz bu ruh durumunun ardında galiba artık çok uzakta seyreden bir geçmişin tortusu var, bir de gerçekten 70'lerin, 80'lerin, hatta 90'ların bereketli üretim ilişkileri içinde doğmuş sanatsal hamlelerin izdüşümü...

Amerika'daki 'Türk Kızı Yakut'

Peki, kimdi 64 yaşında hayat sahnesinden çekilen Serpil Barlas? 70'li yılların yerli pop müzik ortamında yeşeren isimlerden biriydi. 1957'de İstanbul'da dünyaya gelmişti. Annesi Türk sanat müziği icracılarından Aysel İpar'dı. Çocukken tiyatro oyunlarında boy gösteren Barlas, daha sonra müziği seçti ve Nilüfer'in birinci olduğu, Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Altın Ses Yarışması'nda üçüncü seçildi. Yarışma sonrası Erdal Gürel Orkestrası'na katıldı ve burada profesyonel hayata atılarak şarkı söylemeye başladı. Gürel'le evlenen Barlas'ın rotası artık yurtdışıydı ve İran, Lübnan, ABD gibi ülkelerde gece kulüplerinde sahne alırken 'Türk Kızı Yakut' ismini kullandı. Erdal Gürel daha önceleri Ergüder Yoldaş'la Halikarnas Yedilisi'nde birlikte çalışmıştı, aralarına Serpil Barlas'ı alıp üçlü halinde sahneye çıkıyorlardı artık.

Peşi sıra Güler'le hayat yolları ayrıldı Barlas'ın. Serüvenini tek başına sürdürmeye başladı. 1976'da 'Hangisi/ İlk ve Son' adlı albümünü yayımladı. 1977'de 'Olanlar Oldu (Dibi Dibi Da)/ Yandım Aşkınla Ben', 'Biricik Sevgilim/ Ne Olur Ne Olmaz', 'Dert Etmem Kendime/ İlk Sevgilimdi O' gibi 45'lik plaklarıyla döneminin ünlü pop yıldızları arasındaki yerini aldı. 1978'de, Eurovision Türkiye Elemeleri'nde 'Yaşamana Bak' parçasını 'İkinci Baskı' grubuyla birlikte seslendirdi.

Aynı yıl Amerikalı bir uçak mühendisiyle evlenip 'Yeni Dünya'ya yerleşen Barlas, yaklaşık 15 yıl yerli ortamdan uzakta seyretti. 1993'te boşandı, akabinde Türkiye'ye geri döndü ve AIDS'le mücadele kampanyalarında çalıştı. En son müzisyen Uğur Dikmen'le evlendi. Sanatçı iki de sinema filminde rol aldı. Bir dönemin hayatımızdaki renklerinden biriydi Serpil Barlas. İzlerini bırakıp gitti, tüm sevenlerinin ve hatırlayanlarının başı sağ olsun diyoruz. Not: Yazıdaki müzikal bilgiler Cumhur Canbazoğlu'ndan yararlanılarak kaleme alınmıştır.

Serpil Barlas 1978 Eurovision Türkiye Elemeleri'nde 'Yaşamana Bak' şarkısıyla yarışmıştı.

Altın ses'teki 3'üncülük

Serpil Barlas (sol başta) 1970 yılında Hafta Sonu gazetesinin düzenlediği ve Nilüfer'in birinci olduğu 'Altın Ses' yarışmasında üçüncü olmuştu. Nilüfer, "Çok sıcakkanlı, cana yakın, tatlı hoş bir kadındı. O sahneye çıktığında insanlar heyecanlanıyordu. Mekanı cennet olsun" dedi.

Sevecen ve nazikti

Sanatçının arkadaşı Cahit Berkay, "Sevgili Serpil'e rahmet, eşi değerli dostum Uğur Dikmen'e de başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. Usta sanatçı Sabahat Akkiraz ise "Sanat ailemiz bir üyesini daha kaybetti. Serpil Barlas hakka yürüdü. Öğlen programları yapardı televizyonda ve birçok kez konuğu olmuştum. Çok sevecen, nazik ve müzik bilen bir büyüğümüzdü. Nur içinde uyusun. Üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas, geçtiğimiz gece Beşiktaş'taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Barlas'ın cenazesi, bugün Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek. Sanatçı, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada da devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan sanatçı, aynı zamanda Türk sanat müziğinin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Son olarak single hazırlıkları içinde olan sanatçı, nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

Bir 70'ler yıldızı daha gökte kayıp giderken... Serpil Barlas son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir 70'ler yıldızı daha gökte kayıp giderken... Serpil Barlas son yolculuğuna bugün uğurlanacak - Son Dakika Magazin


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