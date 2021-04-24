Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

Gedson Fernandes fırtınası başladı. Devre arasında Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha, kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı. Yetenekli futbolcu, Antalya karşılaşmasında tüm istatistiklerde zirveye yerleşti.

DENGEYİ SAĞLADI

Gedson bu karşılaşmada en çok top kazanan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten oyuncu oldu. Ayrıca %96 pas isabetiyle sahada en yüksek ortalamayı yakalayan futbolcu yine kendisiydi. Gedson, takımının hücum ve defans organizasyonlarının denge mekanizması oldu.