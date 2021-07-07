Bir adam sonu olmuştu! İşte Acıların Kadını Bergen'in ölümle biten hayatının bilinmeyenleri

Kariyerinde hızlı adımlar atarken Halis Serbes ile tanışan ve sonrasında başına gelmeyen kalmayan Bergen'in acılarla dolu hayatı günümüzde de konuşulmaya devam ediyor. Arabasını kundaklayan, onu defalarca kez döven ve sonrasında yüzüne kezzap döken Serbes ile ilişkisine devam eden Bergen, yaptıklarına rağmen aşık olduğu adam tarafından öldürüldü.

Acıların kadını olarak tanınan Bergen'in aşık olduğu adam yüzünden kabusa dönen hayatının tüm bilinmeyenleri ise Haberler.com'un YouTube kanalında anlatıldı.