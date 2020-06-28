Bir aday YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı - Son Dakika

Bir aday YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. İlk kez korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınavda, adaylara bina girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde adaylar ile velilere maske ve su dağıtımı yapılırken adayların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Adayların sınavın yapılacağı okula girişleri 10.05'te son bulurken, bir kişi kapılar kapandıktan 25 dakika sonra içeriye girmeye çalıştı ancak sınava alınmadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:17 Kaynak: İHA
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