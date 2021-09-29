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BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE - Son Dakika

BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE

29.09.2021 09:55

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini bir çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE bugün kapılarını açıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini bir çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE bugün kapılarını açıyor. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında yeteneği ve başarısı olan öğrencilere burs desteği sağlayan Bir Adım Var Vakfı da 'kadın' temasını yansıtan eserleriyle sergide yer aldı.

BASE, bu yıl beşinci kez Türkiye'deki 32 farklı üniversiteden 100'e yakın yeni mezun sanatçı adayının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerini destekleyen ve genç sanatçılara sektörde alan açan BASE'in bu yılki teması, 'Rezonans' olarak belirlendi. Güzel sanatlar fakültelerinin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik ve tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını bir araya getiren sergi, İstanbul- Tophane'deki Tophane-i Amire'de 3 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği BASE, eş zamanlı olarak "base.ist" adresinden de çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

ALDIĞI BURS DESTEĞİ İLE İTALYA'DA RESİM EĞİTİMİ GÖRÜYOR

Sergide eseri yer alan Bir Adım Var Vakfı bursiyerlerinden Defne Hadiş (20), " İtalya'da bulunan Nuova Accademia di Belle Arti'de görsel sanatlar resim eğitimi alıyorum. Ağırlıklı olarak figüratif çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarımda insanı anlatmak istedim. İnsanı çıplak ve en yalın haliyle ortaya koydum. Bugün ise 'Bir Adım Var Vakfı'nı temsilen ortaya koyduğum eserleri 'kadın' temalı sergide sanatseverler ile buluşturuyorum. Kadını atfedilen yüceltici ve aşağılayıcı bütün ithamlardan arındırarak olduğu gibi dolaysız biçimde resmetmek istedim. Sergimizi dolaşan kadınlar resimlerime baktıklarında kendilerinden bir parça bulabilirler. Bir yıldır Bir Adım Var Vakfı'nın üyelerindenim. Sanat, spor ve bilimde faaliyet gösteren genç kadınlar eğitimlerine devam edebilmek için burada bursiyer olarak faaliyet gösteriyorlar. Bu sergi de görülmeye son derece değer bir sergi oldu. Burada herkesin umudu var" dedi.

Resme hobi olarak başlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Damla Akyüz, "Başarıya giden yolda Bir Adım Var Vakfı, maddi ve manevi olarak yanımda. Bundan dolayı hem gurur dolu hem mutluyum. Geleceğe dair umutlarımda bu vakıf kesinlikle bana destek oluyor. Sergimizin teması ise kadın ve ben de resmimde özgürlüğü vurgulamak istedim. Resme her bakan kendisinde bir parça bulsun istedim" diye konuştu.

BATMAN'DA MİMAR SİNAN'A UZANAN RESİM HİKAYESİ

Batman Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarından olan Ümran Aydın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünde okuyor. Annesinin teşvikleri ve Bir Adım Var Vakfı bursu ile eğitim alan Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Annem beni resim yapmaya teşvik etti. Ben içime kapanık bir çocuktum ve duygularımı resim ile anlatıyordum. Sadece kendi çerçevem dahilinde yaşıyor ve kimse ile konuşmadan resimlerimi yapıyordum. Resimler benim arkadaşım oldu. Düşüncelerimi hep resimler ile yansıtırdım. Batman Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarından oldum. İyi bir sanatçı olup istediğim yere gelebilmek için çok çalışacağım diye kendime söz verdim. Bu da olacak buna inanıyorum. Resimde başarılı olacağımıza inanmıyorlardı. Ben kendimi onlara inandırmak istiyordum. O yüzden yarışmalara katıldım. Türkiye'de birçok birincilik elde ettim. Bir kadın olarak neler başarabileceğimi görmek istedim."

"KADINLAR FARKINDALIKLARIYLA GÜZEL"

Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği öğrencilerinden Aleyna Güleryüz de vakfın ana teması olan kadını anlattığı eserleri hakkında, "Çalışmalarımda kadını işledim çünkü bizim temamız buydu. Vakfımızın ana teması da buydu. İki resimle sergide yer aldım birisinde başarıyı diğerinde de farkındalığı açıklamak istedim. Biz kadını her zaman bir kafese koymaya çalışıyoruz ve aynı formda olmasını istiyoruz. Ancak biz farklılıklarımız ile güzeliz. Eserimde de bir adımla birlikte kadının başarısını anlatmak istedim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık öğrencisi Gonca Gül Tok ise sergi hakkında şunları söyledi:

"Ziyaretçilerin bu sergiden keyif alacağını düşünüyorum. Hem bizim kurduğumuz tema açısından da heyecan verici bir sergi olacak. Böyle bir platformda yer almak inanılmaz gururlandırıcı. Sanat serlerinde kadın temasına karar verdik. Toplumsal olarak sorunumuz belki de yaramız olan kadının toplumda görülmesi ve kadının her şekilde varlığının reddedilmesinin bir problem olduğunu düşünüyorum. En yalın şekliyle kadının beden ve fikirlerinin özgürlüğünü yansıtmak istedim."

BİR ADIM VAR VAKFI HAKKINDA

Vakıf, hedefleri olan, motivasyonu yüksek, kendisine güvenen, cesur ve kararlı genç kadınları desteklemek için kuruldu. Fırsat eşitsizliği ve finansal kaynaklara erişemediği için sorun yaşayan kız öğrencilere temel eğitimlerini alırken ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için burs desteği sağlamayı, hayal kurmalarını teşvik etmeyi ve onları hayallerine yaklaştıracak hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen vakıf, spor, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında yeteneği ve başarısı olan öğrencileri destekliyor. Bir Adım Var Vakfı, her yıl eylül ayında e-bursum platformu üzerinden başvuruları kabul ediyor.

BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE
BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE

Tophane, Türkiye, İtalya, Batman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİR ADIM VAR VAKFI İLE SANATA DOKUNAN KADINLARIN ESERLERİ BASE'DE - Son Dakika


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