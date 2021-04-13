Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar - Son Dakika

Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar

13.04.2021 19:46
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar, System.String[]

ORDU'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahallelerini evler arasından geçen 'dar yol' ayırıyor.

ORDU'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahallelerini evler arasından geçen 'dar yol' ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen, yarısı Ordu, diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar iftara bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor.'HOCALARIN SESİNDEN EZANIN HANGİ TARAF İÇİN OLDUĞUNU ANLIYORUZ'Ordu tarafında yaşayan Onur Kaya, imamların sesinden hangi kısım için ezan okunduğunu anladıkları için artık sorun yaşamadıklarını belirterek, "Biz imsak saatine uyuyoruz. İki hocanın sesinden kimin hangi taraf için ezan okuduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı pek fazla sorun yaşamıyoruz ama dışarıdan bakıldığı gibi komik bir durum oluyor burada" dedi.'BİR ADIMDA SAMSUN'DA YAŞAYAN KARDEŞİME ÇAY İÇMEYE GİDİYORUM'Bir adımda Ordu'dan Samsun'da yaşayan kardeşine çay içmeye gittiğini ifade eden Nimet Arslan, "Samsun tarafında kız kardeşlerim, ablalarım evli. Bu nedenle bir adımla Samsun'a geçiyoruz, bir adımda Ordu'ya geçiyoruz. İftarımı Ordu'da yapıyorum, bir adım da Samsun'da yaşayan kız kardeşime çaya gidiyorum" diye konuştu.Fahrettin Kışla ise "Biz Ordu- Samsun il sınırında oturuyoruz. Bir adımda Samsun'a, bir adımda Ordu'ya geçiyoruz" diye konuştu.'BİR AİLE DOSTLUK İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'Samsun tarafında yaşayan Müslüm Doğan, "Bir adım attım mı, Ordu tarafında komşu oluyorum. Bir adım attığımda da Samsun tarafında ev sahibi oluyorum. Ordu tarafındaki insanları ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Bir aile dostluk içerisinde yaşıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz aslında. Ordu tarafında ezan erken okunuyor ama Samsun tarafındakiler bazen Ordu tarafına geliyorlar. Bazen de Ordu tarafı aşağıya iniyor. Ben de bazen namaz kılmak için Ordu tarafına geçiyorum, bazen de Samsun tarafında kılıyorum" ifadelerinde bulundu.'HERKES KENDİ TARAFININ İFTAR SAATİNE UYUYOR'Samsun tarafında esnaflık yapan Turan Kışla da orucunu açmak için Ordu tarafına geçtiğini belirterek, "Şu anda ben iki ilin merkezindeyim. Bir ayağım şu an Ordu'da, bir ayağım Samsun'da ama 1 dakika farkla oruçlar açılıyor. Herkes kendi tarafının iftar saatine uyuyor. Ben iftarı Ordu'da da yapıyorum, kendi evime çaya gidiyorum" dedi.'BİR ADIMDA ORDU'YA YEMEK GETİRDİM'

Ordu'da yaşayan Fatma Sekmen'e iftarlık yemek hazırlayıp getiren Sünkar Gökmen de "Fatma yengeme yemek getirdim. İftar yemeği. Bir adımda Ordu'ya yemek getirdim. Beraber yiyeceğiz iftarda. Canımız sıkılınca da biraz Samsun'dan biraz Ordu'dan hava alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar

Ambartepe, Ramazan, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar - Son Dakika


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