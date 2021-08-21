Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi

Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi Amasya'da 1 kökte 6 çeşit elma Elmasıyla ünlü Amasya'da yaşayan Hamdi Sırrı Yılmaz, iş yerinin önündeki elma ağacında aşılama yöntemiyle 6 çeşit elma yetiştirdi.

Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi Amasya'da 1 kökte 6 çeşit elma AMASYA - Elmasıyla ünlü Amasya'da yaşayan Hamdi Sırrı Yılmaz, iş yerinin önündeki elma ağacında aşılama yöntemiyle 6 çeşit elma yetiştirdi. Kentin meyve diyarı Ziyaret beldesinde 10 yıl önce diktiği yarı bodur starking çeşidi ağaca sonrasında starking, Amasya misketi, Kaliforniya, golden ve granny smith türü elmalardan aşılamayı başaran 70 yaşındaki Yılmaz, "Elmalarımın rengi ve lezzeti ayrı. Aynı ağaçta yeşil ve kırmızı renkli elmalarımı görenler şaşırıyor" dedi. Bir ağaçta 6 çeşit elmayı yetiştirmekten mutluluk duyduğunu anlatan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz, tamamen organik olan meyvelerinden müşterilerine ikram ediyor. Ağacın üst kısmındaki elmaları çatıya çıkarak toplayan Yılmaz, olgunlaşmayan meyvelerin kopartılmasına ise müsaade etmiyor.

Amasya, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi - Son Dakika

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