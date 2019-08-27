Son Dakika Haberleri: Bir aile bu araçtan sağ çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir aile bu araçtan sağ çıktı

49 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Bir aile bu araçtan sağ çıktı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçtaki aile kazadan sağ kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Bergama yönüne seyir halinde olan 10 BAY 26 plakalı otomobilin sürücüsü İmral Kaya (42) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü Kaya'nın eşi Zühre Kaya (32) ve iki çocukları kazayı hafif yaralarla atlattı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Bergama, İzmir, Soma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
İzmir'deki yangın sonrasında ölen ukraynalı pilota son görev Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum Eski hükümlü sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir aile bu araçtan sağ çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]