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Bir Aile Hikayesi HD izle!

Bir Aile Hikayesi 13. Bölüm 3. Fragmanı yayında hemen izle!

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Bir Aile Hikayesi : https://www.fox.com.tr/Bir-Aile-Hikayesi

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"Bir Aile Hikayesi" ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

Bir Aile Hikayesi FOX'ta!

Oyuncular:

Songül Öden

Celil Nalçakan

Birkan Sokullu Olgun Toker

İrem Sak

Elçin Afacan

Alper Saldıran

Ali Seçkiner Alıcı

Serkan Ercan

Seren Şirince

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