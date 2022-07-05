Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı

05.07.2022 14:25

Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı Kazadan yaralı kurtulan Kazım Akkuş, "Hatırlamıyorum desem yeridir" İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı

Kazadan yaralı kurtulan Kazım Akkuş, "Hatırlamıyorum desem yeridir"

SAKARYA - İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir- Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş ise olayın şokunu atlatamadığını belirterek, "Hatırlamıyorum desem yeridir, Allah bir daha göstermesin, sıkıntılı, Allah mekanlarını cennet etsin başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç, Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım Akkuş ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç'in naaşları Sakarya'da, Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Meydana gelen kaza sonrasında hastane işlemleri tamamlanan ve Sakarya'ya getirilen Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç için Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Hacı Rıfat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye bürokratları, kazada yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazı sonrasında aile, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. Bir ailenin yok olduğu kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş ise olayın şokunu üstünden atlatamadığını belirterek, "Hatırlamıyorum desem yeridir, Allah bir daha göstermesin, sıkıntılı, Allah mekanlarını cennet etsin başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

YORUMLAR
500
Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:37 Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada hayatlarını kaybeden aile, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement