Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı - Son Dakika
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Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı

28.02.2023 15:18

- Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile memleketleri Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

- Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı

Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile memleketleri Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana dizilen tabutlar görenlerin yüreğini dağladı

SİVAS - Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile memleketleri Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana dizilen tabutlar görenlerin yüreğini dağladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrası Hatay'da ki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Bakım Astsubay Başçavuş Fikret Şahin (45), eşi Feride Şahin ve çocukları Melis ve İnci Şahin, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Şahin ailesi için memleketleri Sivas'ta cenaze namazı düzenlendi. Ay Yıldız camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına Şahin ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fikret Şahin için askeri tören düzenlenirken, Şahin ailesinin yan yana dizilen tabutları yürek dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şahin ailesi Yukarı Tekke Sıra mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı DEPREMDE ÖLEN ASTSUBAY, EŞİ VE 2 KIZI, SİVAS'TA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI DEPREMDE ÖLEN ASTSUBAY, EŞİ VE 2 KIZI, SİVAS'TA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Fikret Şahin, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı - Son Dakika

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