Bir aileden 4 kişinin hayatına mal olan kavşak için yeni düzenleme - Son Dakika

Antalya- Alanya arasında araç kullanan sürücülerin tepkilerine neden olan, son olarak pazar gecesi 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın yaşandığı kavşakta düzenleme çalışması başlatıldı.



Sabah saatlerinde kavşağa gelen ekipler, gerekli ölçümleri yaptıktan sonra kaldırımları sökmeye başladı. Yetkililer, kaldırımların yeniden düzenleneceğini, virajın kaldırılarak kaza tehlikesinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Yiğit, kavşakta gerekli düzenlemenin yapılacağını söyledi. - ANTALYA