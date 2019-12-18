Bir aileden 4 kişinin hayatına mal olan kavşak için yeni düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir aileden 4 kişinin hayatına mal olan kavşak için yeni düzenleme - Son Dakika

Bir aileden 4 kişinin hayatına mal olan kavşak için yeni düzenleme

6 saat önce

Antalya-Alanya arasında araç kullanan sürücülerin tepkilerine neden olan, son olarak pazar gecesi 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın yaşandığı kavşakta düzenleme çalışması başlatıldı.

Bir aileden 4 kişinin hayatına mal olan kavşak için yeni düzenleme, System.String[]

Antalya- Alanya arasında araç kullanan sürücülerin tepkilerine neden olan, son olarak pazar gecesi 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın yaşandığı kavşakta düzenleme çalışması başlatıldı.


Sabah saatlerinde kavşağa gelen ekipler, gerekli ölçümleri yaptıktan sonra kaldırımları sökmeye başladı. Yetkililer, kaldırımların yeniden düzenleneceğini, virajın kaldırılarak kaza tehlikesinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Yiğit, kavşakta gerekli düzenlemenin yapılacağını söyledi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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