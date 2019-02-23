Bir Ailenin Aslan Sahiplenmeye Karar Vermesiyle Başlayan Hikaye Nasıl Bir Felakete Dönüştü?
1 saat önce
Bir Ailenin Aslan Sahiplenmeye Karar Vermesiyle Başlayan Hikaye Nasıl Bir Felakete Dönüştü ???
Bir Ailenin Aslan Sahiplenmeye Karar Vermesiyle Başlayan Hikaye Nasıl Bir Felakete Dönüştü ???
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:18 Kaynak: Youtube
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