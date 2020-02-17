Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 168'inci gününde sürüyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden gelerek 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan'ın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya 5 yıllık hasretin ardından sarılması, bekleyişini sürdüren diğer ailelere moral oldu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, Pelda'nın ailesine kavuşmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Bizim burada oturmamız artık örgüt için çözülmedir. Artık hiçbir çocuk orada kalmak istemiyor. Hepsi evine gelmek istiyor." ifadelerini kullanan Üçdağ, annelerin artık çocuklarının fotoğrafına bakıp avunmak istemediğini belirtti.

Üçdağ, "Mezar taşlarına sarılmak istemiyoruz. Artık ne bir askerimiz ölsün ne bir polisimiz ölsün. Artık kimse de dağda kalmasın. Hepsi evine dönsün." dedi.

Oğluna seslenerek, sıcak yuvasına dönmesi çağrısında bulunan Üçdağ, "O hainlere hizmet etme, silahı bırak, gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

"Biz de çocuklarımıza sarılacağız"

Fatma Bingöl ise bir ailenin daha çocuğuna kavuşmasıyla umutlarının daha da arttığını aktardı.

"Bizim de çocuklarımız artık gelsin. Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Allah'ın izniyle bir gün hepimizin çocukları gelecek, biz de böyle sevineceğiz. Biz de çocuklarımıza sarılacağız." diyen Bingöl, umutla o günü beklediklerini vurguladı.

İmmihan Nilifırka da bir ailenin daha evlat hasretinin son bulduğunu, bunun sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Kendi çocuklarının da gelmesini beklediklerini anlatan Nilifırka, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nilifırka, oğluna şu çağrıda bulundu:

"Oğlum dön, gel. Eğer beni duyuyorsan, görüyorsan o bataklıktan çık. Dön gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, polisimizden razı olsun."

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmuştu.

Anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından dün güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya sarıldı, hasret giderdi.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 7'ye yükseldi.