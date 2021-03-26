"Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasına Sadıkoğlu'ndan destek - Son Dakika

"Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasına Sadıkoğlu'ndan destek

26.03.2021 14:05

Tüketicileri, ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet eden "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "TOBB ve Visa'nın birlikte yürüttüğü kampanyayı yürekten destekliyoruz.

Tüketicileri, ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet eden "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "TOBB ve Visa'nın birlikte yürüttüğü kampanyayı yürekten destekliyoruz. Malatyalı hemşerilerimi de kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin yüzde 99'unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyanın amacı, Türkiye genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek.

"Kampanyayı yürekten destekliyoruz"

"Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını değerlendiren MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "TOBB ve Visa'nın birlikte yürüttüğü "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını yürekten destekliyoruz. Malatya TSO olarak, 2020 yılının son günlerinde başlattığımız ve etkisi hala süren "Alışverişini Yerel Esnaftan Yap" kampanyamız şehrimizde ciddi karşılık buldu. Esnafıyla vatandaşıyla sahip çıkılan kampanyamız özellikle küçük esnafın salgın sürecinde biraz olsun iş yapmasını sağladı. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda. Biz bu süreçte bu insanları yaşatamazsak, toparlanmaları zor olur. 30-40 yıllık esnafımız kaybolup gittiği takdirde kent ekonomimizin de bel kemiği kırılmış olur. Ben bir kez daha hemşerilerime seslenerek; alışverişlerini yerel küçük işletmelerden yapmalarını tavsiye ediyorum. Malatya'mız kadirşinas bir memlekettir, ahde vefayı iyi bilir. "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasına da gereken desteği vereceklerine inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder kampanyasına Sadıkoğlu'ndan destek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Malatya, Türkiye, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasına Sadıkoğlu'ndan destek - Son Dakika Ekonomi


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