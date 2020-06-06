Bir an olsun yalnız bırakmadılar - Son Dakika

SULTANGAZİ'de otomobinin çarptığı kişiye yardım için çevredekiler seferler oldu.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 74 yaşındaki Osman Köseoğlu, Hacı Şükrü Durağı'nda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmek isteyen Köseoğlu'na hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Köseoğlu'nun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın olduğu yerden geçen 2 genç, Köseoğlu'nun yanına geldi ve ona ilk müdahaleyi yaptı. Bir başka vatandaş ise yaralı kişiye bez parçasını sallayarak yaralıyı serinletmeye çalıştı.