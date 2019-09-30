Son Dakika Haberleri: Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu

54 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 1 zanlıdan düşen anahtardan yola çıkarak minibüs içinde bulunan yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2 şahıstan şüphelenen ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 1 zanlıdan düşen anahtardan yola çıkarak minibüs içinde bulunan yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonun detaylarından ise terör bağlantıları çıktı.


Olay, dün gece İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. 2 şahıstan şüphelenen Güzelbahçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları durdurarak risk analizi yöntemiyle detaylı bir araştırma yaptı. Sorgulama sırasında şahıslardan biri olay yerinden koşarak kaçmaya başlamasıyla kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanırken kovalamaca da kaçan şahsın üzerinden düşen minibüs anahtarını bulan ekipler çevrede aracı aramaya koyuldu. Aracı bulmak için bölgeyi tarayan ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü park halinde buldu. Minibüste yapılan aramada yaklaşık 1 ton skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Paketlenmiş halde minibüse yüklenen yaklaşık bir ton uyuşturucu maddesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü.


Terör bağlantısı var


Biri sorgulama sırasında diğeri ise yaşanan kovalamaca gözaltına alınan 2 zanlının, uyuşturucu ticaretlerinden kayıtları olduğu öğrenildi. İki şahsın terör örgütü PKK ile de bağlantısı olduğunun altı çizildi. Şahısların emniyetteki sorguları sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan, park halindeki minibüsün içinde ele geçirilen yaklaşık 1 ton skunk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde sergilendi. - İZMİR

Güzelbahçe, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir anahtardan yola çıkan ekipler 1 ton uyuşturucu buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]