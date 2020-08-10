Bir anda bastıran sağanak yağmurda turistler kaçacak yer aradı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarından restoranlarda oturan yerli ve yabancı turistler bir anda gök gürültüsüyle gelen yağmurdan kaçacak yer aradı.

Bodrum'da aniden bastıran yağmur Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerini vurdu. Gök gürültüsü ile bir andan bastıran sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Gündoğan sahil kenarındaki restoranlar ise zor anlar yaşadı. Deniz kenarından açık havada yemek yiyen yerli ve yabancı turistler sağanak yağmurla birlikte restoranların içerisine kaçtı. Bazı turistler ise restoranları koşarak terk etti. Restoranların içerisine giren yerli turistlere maske dağıtan işletmeler, sık sık yerli ve yabancı turistlerin ellerine dezenfekte sıkarak sosyal mesafelerini korumaları hakkında uyarılarda bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur sonrasından tekrar hayat normale dönmeye başladı.

Gündoğan mahallesinde restoran sahibi Eyüp Özay ise bir andan bastıran yağmur nedeniyle müşterilerinin restoran girdiklerini söyleyerek "Bir andan yağmur bastırdı, misafirlerimizi içeri almak zorunda kaldık ama maske zorunluluğun da içeri aldık. Misafirlerimizin çoğu içeri mekanımızda. Bir andan içeri giren misafirlerimize mesafelerine dikkat etmelerini, maskelerini takmalarını istedik. Şu anda şiddetli bir yağmur var. Bütün masalarımızı boşalttık" dedi.

Güvercinlikte bulunan bir otelin üst kısmındaki ormanlık alana ise yıldırım düştüğü öğrenildi. Bir andan çıkan yangına hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri müdahale ettiği bildirildi.

(İHA)