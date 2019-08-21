Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi
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Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildiİSTANBUL - Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi
İSTANBUL - Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
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