Son Dakika Haberleri: Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi

49 dakika önce

Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildiİSTANBUL - Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi

İSTANBUL - Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir anda bastıran yağmurda araçlar güçlükle ilerleyebildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]