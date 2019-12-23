Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika

Bir anda bastırdı, hayat felç oldu

6 saat önce

Edirne'de aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bir anda bastırdı, hayat felç oldu, System.String[]

Edirne'de aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

(İHA)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!
Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
04:14 Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
04:12 Ordu'da fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
04:04 Kadıköy'de ikametgah yangını - Son Dakika
04:00 Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
03:57 Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]