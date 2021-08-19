BİR ANDA BASTIRDI... TAKSİM'DE YAĞMUR - Son Dakika

TAKSİM'de bir anda bastıran yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da öğleden sonra bazı yerlerde yağmur yağdı. Taksim Meydanı'nda sağanak bir anda bastırdı. Yağmurla kaçışan kişiler otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken bazıları da başlarına tuttukları çanta ve giysilerle korunmaya çalıştı.

Görüntü dökümü

-Taksim Meydanı -Bastıran sağanak yağmur -Koşarak kaçışan kişiler-Yağmurda ıslanan kişiler -Yağmurdan korunmak için bina altına sığınan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

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